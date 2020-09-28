Прощання із загиблими в катастрофі Ан-26 відбудеться завтра на Меморіалі слави у Харкові

Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом військовослужбовцями та курсантами відбудеться на Меморіалі слави (Білгородське шосе) в Харкові у вівторок, 29 вересня.

Про це повідомив у коментарі журналістам начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев, передає кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що церемонія призначена на 9:00 29 вересня.

Жителі Харкова продовжують нести квіти, іграшкові літачки, лампадки до головного корпусу Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба (вул. Сумська), також жителі регіону везуть квіти на місце катастрофи.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.