Прощання із загиблими в катастрофі Ан-26 відбудеться завтра на Меморіалі слави у Харкові

Прощання із загиблими в катастрофі Ан-26 відбудеться завтра на Меморіалі слави у Харкові

Укрінформ
Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом військовослужбовцями та курсантами відбудеться на Меморіалі слави (Білгородське шосе) в Харкові у вівторок, 29 вересня.

Про це повідомив у коментарі журналістам начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев, передає кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що церемонія призначена на 9:00 29 вересня.

Жителі Харкова продовжують нести квіти, іграшкові літачки, лампадки до головного корпусу Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба (вул. Сумська), також жителі регіону везуть квіти на місце катастрофи.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.

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