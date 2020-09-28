Катастрофа Ан-26: Міноборони просить небайдужих не поспішати з висновками

Речник міністра оборони України Світлана Павловська закликає усіх небайдужих до теми авіакатастрофи Ан-26, у якій загинули 26 осіб, не вигадувати варіанти можливих причин цієї трагедії, а дочекатися завершення розслідування та оприлюднення офіційних висновків.

Про це вона заявила в коментарі Укрінформу.

“Дуже просимо усіх, хто сьогодні переймається темою трагедії під Чугуєвом, поки що не робити власних висновків та утриматися від інсинуацій. Будь ласка, дочекайтеся офіційних службових висновків після слідчих дій відносно цієї трагедії, яка сталася”, - сказала Павловська.

За її словами, нині лунає багато різних “історій” щодо можливих причин авіакатастрофи, багато інформації, яка не відповідає дійсності. Але ж слідчі дії тривають, тому офіційних даних поки немає, на які б могли спиратися такого роду висновки.

“Буквально усі сьогодні починають розглядати причини та наслідки. Дуже хотілося б, щоб відповідно до чинного законодавства люди дочекалися офіційних висновків, офіційного завершення тих слідчих дій, і потім вже спирались на ті дані, які будуть”, - додала речник міністра оборони.

Раніше Павловська у коментарі агентству спростувала інформацію про те, що курсанти Харківського Національного університету Повітряних сил після авіакатастрофи Ан-26 забирають документи, аби не продовжувати навчання. Тоді вона наголосила, що в Україні йде інформаційна війна, а поширення подібних чуток – "це один з інструментаріїв внесення розколу і мотивування громадян на деструктивні дії”.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський. У суботу, 26 вересня, на позачерговому засіданні Кабміну ухвалено рішення про виділення сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 грошової допомоги у розмірі по 1 млн 576 тис. грн.