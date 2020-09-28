Уруського хочуть запросити в Раду через катастрофу Ан-26

Депутатська фракція політичної партії “Слуга народу” пропонує запросити віцепрем'єр-міністра, голову державної комісії з розслідування причин авіакатастрофи Олега Уруського на годину запитань до уряду в парламенті 2 жовтня.

Як передає Укрінформ, із такою пропозицією виступив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради 28 вересня.

“У зв'язку з авіакатастрофою 25 вересня і тією дискусією, яка почалася в суспільстві щодо стану військової техніки, наскільки вона застаріла, чи може вона експлуатуватися, ми хотіли би запросити пана Уруського на годину запитань до уряду — віцепрем'єр-міністра з питань оборонної та стратегічної промисловості, і він же, наскільки я знаю, керівник урядової комісії з розслідування обстави цієї трагедії”, - зазначив Корнієнко.

Водночас політик вважає, що Уруський зможе фахово відповісти на ті питання, які за тиждень з'являться щодо самої трагедії.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів і 7 офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Один перебуває на лікуванні.

Стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у авіатрощі 25 вересня, наразі оцінюється як середньої тяжкості.