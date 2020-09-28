Уруського хочуть запросити в Раду через катастрофу Ан-26

Уруського хочуть запросити в Раду через катастрофу Ан-26

Укрінформ
Депутатська фракція політичної партії “Слуга народу” пропонує запросити віцепрем'єр-міністра, голову державної комісії з розслідування причин авіакатастрофи Олега Уруського на годину запитань до уряду в парламенті 2 жовтня.

Як передає Укрінформ, із такою пропозицією виступив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради 28 вересня.

“У зв'язку з авіакатастрофою 25 вересня і тією дискусією, яка почалася в суспільстві щодо стану військової техніки, наскільки вона застаріла, чи може вона експлуатуватися, ми хотіли би запросити пана Уруського на годину запитань до уряду — віцепрем'єр-міністра з питань оборонної та стратегічної промисловості, і він же, наскільки я знаю, керівник урядової комісії з розслідування обстави цієї трагедії”, - зазначив Корнієнко.

Водночас політик вважає, що Уруський зможе фахово відповісти на ті питання, які за тиждень з'являться щодо самої трагедії.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів і 7 офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Один перебуває на лікуванні.

Стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у авіатрощі 25 вересня, наразі оцінюється як середньої тяжкості.

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