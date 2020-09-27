Стало відомо, як вдалося вижити курсанту в авіакатастрофі на Харківщині

Курсанта, який вижив у авіатрощі на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Про це 27 вересня повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер після відвідування В'ячеслава Золочевського у шпиталі, передає Укрінформ.

Інформація, яку курсант надав, поки не розголошується.

«Слідчі ДБР вже ставили йому питання, певні обставини він згадує (перед падінням - ред.), вони викладені в протоколі допиту. Пізніше, я думаю, це стане відомим», - сказав Кучер.

Він також зазначив, що В'ячеслава врятував певний збіг обставин – його прикрили від вогню уламки фюзеляжу.

«Сьогодні, я можу сказати, він додатково повідомив, що вцілів, бо знаходився в певній «капсулі» з фюзеляжу, частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його. Він прийшов до тями і зміг покинути літак, який палав», - переповідає Кучер слова курсанта.

Голова ОДА також додатково пояснив свої заяви, зроблені напередодні щодо пріоритетності посадки літаків (за його інформацією, вже маючи інформацію про проблеми з двигуном, відповідальні особи завели на посадку інший літак, справний, а Ан-26 з несправністю чекав на дозвіл хвилину і розбився менш ніж за 2 кілометри від аеродрому).

«Це не просто диспетчер. Це не просто рядова людина, яка приймає рішення. Є керівник польоту, є керівник університету. Заступники, які теж є відповідальними. Я не хочу, щоб ви сприймали це як зміщення на якусь рядову людину. Звісно, ні. Навіть якщо це вищий посадовий склад, вони повинні понести покарання. Але прізвища ми повинні почути»», - сказав Кучер.

Зі свого боку начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун зазначив, що курсанту Золочевському надається вся необхідна допомога.

«Добу він провів із позитивною динамікою, температури немає, показники в нормі. Зробили перев'язку, рани загоюються. Ведеться комплексна робота, з ним працюють травматолог, хірург, нейрохірург, терапевт, психіатр, психолог», - пояснив Хорошун.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.