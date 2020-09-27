Лікарі розповіли про стан курсанта, який вижив у авіакатастрофі на Харківщині

Стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у авіатрощі 25 вересня, наразі оцінюється як середньої тяжкості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє інформагентство АрміяІнформ з посиланням на старшого ординатора травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковника медичної служби Юрія Клапчука.

"Стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у авіатрощі 25 вересня, наразі оцінюється як середньої тяжкості, з позитивною динамікою, ближче до задовільного", - йдеться в повідомленні.

За словами військового медика, хлопець почувається добре, спілкується з лікарями й рідними, найближчим часом його зможуть навідати друзі з університету.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів і 7 офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків.

фото: АрміяІnform