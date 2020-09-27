Серед загиблих у авіакатастрофі під Харковом - двоє курсантів з Миколаївщини, один із них – син депутата обласної ради.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко.

«Серед 25 загиблих у авіакатастрофі двоє наших молодих краян – курсанти розбився літак Ан-26 Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба. Курсанти Володимир Олабін та Андрій Померанцев. Найглибші співчуття депутату Миколаївської обласної ради Вадиму Олабіну з приводу втрати сина Володимира Олабіна у страшній авіакатастрофі під Чугуєвом. Також висловлюю щирі співчуття родині Померанцевих з приводу втрати сина Андрія, уродженця м.Миколаєва», - написала Москаленко.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.