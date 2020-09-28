Катастрофа Ан-26: ДБР допитало 40 свідків та вимагає документи щодо ремонту двигунів

Слідчі Державного бюро розслідувань у рамках розслідування авіакатастрофи військового літака АН-26 на Харківщині провели низку слідчих дій, у тому числі опитали 40 свідків.

Про це ДБР повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Станом на 28 вересня 2020 року слідчими ДБР проведено низку слідчих дій, а саме: огляд місця події, під час яких виявлено значну кількість речових доказів та 2 бортові самописці (чорні скриньки); огляд останків 25 загиблих за участю судово-медичних експертів; призначено 26 судово-медичних експертиз; вилучено зразки паливо-мастильних матеріалів літака та зразки ґрунту на місці події; у військовій частині проведено виїмку документів щодо організації та проведення польотів; отримано інформацію та документи з Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Державного підприємства "Антонов", командування Повітряних сил ЗС України; допитано як свідків понад 40 осіб”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, як підкреслили в ДБР, забезпечено відбір біологічних зразків для подальшого проведення ДНК експертизи від 18-ти родичів загиблих курсантів та 7-ти родичів членів екіпажу, призначено 25 генетико-молекулярних експертиз.

Слідчі ДБР також витребували документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку та подали 7 клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені в ході оглядів, з метою подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз.

Зазначається, що слідчі ДБР намагаються зробити все, що якнайшвидше повернути тіла загиблих їх родичам.

Розслідування розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України - порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки, нагадали у відомстві. Його перебіг - на особливому контролі керівництва Державного бюро розслідувань.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.

У суботу, 26 вересня, на позачерговому засіданні Кабміну ухвалено рішення про виділення сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 грошової допомоги у розмірі по 1 млн 576 тис. грн.