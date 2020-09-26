Катастрофа Ан-26: Франція висловила співчуття та готова надати допомогу

Франція висловила співчуття у зв’язку із катастрофою на Харківщині літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України.

Про це йдеться у заяві Міністерства Європи та закордонних справ Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми із великим хвилюванням дізналися про загибель 26 людей у результаті катастрофи, яка сталася в Україні учора. Ми висловлюємо наші співчуття родинам і близьким жертв, а також солідарність Франції з нашим українським партнером", - йдеться у заяві.

МЗС також запевнило, що Франція готова надати допомогу Україні, якщо вона буде корисною у нинішніх обставинах.

Увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26ш Повітряних сил Збройних сил України. Крім екіпажу, на борту перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.