Курсант, який вижив у катастрофі Ан-26, уже зміг пройтися подвір’ям шпиталю

Курсанту В’ячеславу Золочевському, який вижив у авіакатастрофі на Харківщині, дозволили першу коротку прогулянку по подвір’ю військового шпиталю.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла мама курсанта Ірина Золочевська.

«Син почувається з кожним днем краще. Його стан стабільний, тому динаміка хороша. Сьогодні лікарі дозволили прогулянку на вулиці, ненадовго, звичайно, бо йому це ще важко, але вже погулявся, трішки пройшовся», - сказала мама.

За її словами, про виписку ще не йдеться, лікування, зокрема крапельниці, ще продовжуються.

«Поки рано говорити. Як загоюватимуться рани, та й загалом стан – дивитимуться лікарі», - зазначила Ірина Золочевська.

Вона додала, що психологічний стан сина наразі складний, бо «це жива, глибока «рана», йому важко».

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

28 вересня віцепрем’єр-міністр України Олег Уруський повідомив, що «чорні скриньки» літака у задовільному стані,їх почали розшифровувати, на що знадобиться 3-5 днів. Уламки літака привезли до військової частини в Чугуївському районі, де їх досліджують, збираючи до купи.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. Завтра курсанта поховають у рідній Соснівці на Львівщині.

Прощання та похорони інших загиблих курсантів і членів екіпажу відбудеться лише після ідентифікації тіл. За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, ДНК-експертизи триватимуть 14 днів.

Фото: АрміяInform