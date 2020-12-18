Помилки керівництва: ДБР назвало причини авіакатастрофи під Чугуєвом

Досудове розслідування встановило, що безпосередньою причиною катастрофи літака Ан-26 у Харківській області ввечері 25 вересня була сукупність помилкових рішень і дій командира за відсутності контролю з боку керівництва управління польотами.

Про це на брифінгу повідомив начальник відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок, передає кореспондент Укрінформу.

«Досудове розслідування встановило, що безпосередньою причиною катастрофи була сукупність помилкових рішень і дій командира за відсутності контролю з боку керівництва управління польотами… Не було правильно визначено посадкову конфігурацію… Були певні помилки в техніці пілотування, неправильно було обрано темп», - сказав Приймачок.

За його словами, під час зльоту була виявлена поломка в одному із двигунів, а зліт потрібно було продовжувати, оскільки на той момент швидкість розгону була зльотною і літак пройшов на злітній смузі точку, за якою можливо було б здійснити безпечну посадку, а в подальшому у зв’язку із неправильним регулюванням потужностей двигунів фактично перейшов у режим зварювання та в подальшому – у некероване падіння.

За словами Приймачка, вивести із цього стану літак екіпаж не міг, але в такому випадку мали втрутитися представники керівництва управління польотами, бо знали, що допустили льотчиків з недостатніми навичками, і забезпечити безпечний політ і безпечну посадку, чого зроблено не було.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

Урядова комісія проводила роботу з технічного розслідування катастрофи.

23 жовтня віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що, згідно з висновками комісії, причиною катастрофи стали "технічні неполадки, на які наклався людський фактор. Плюс системні серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки".

18 грудня на брифінгу Приймачок і заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик повідомили, що ДБР оголосило підозри у справі щодо катастрофи. "Ми повідомили про підозру керівнику польотів військової частини, командиру військової частини, який затверджував плановість польотів, а також повідомлено про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України, чиє недбальство до своїх посадових обов'язків призвело до трагедії", - сказав Приймачок.

Водночас, за словами Личика, ці особи наразі не затримані.

Командувачем Повітряних сил ЗСУ є генерал-полковник Сергій Дроздов.