Венедіктова увійшла до групи прокурорів у трьох справах ПриватБанку

Генпрокурор Ірина Венедіктова увійшла у групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у трьох основних провадженнях щодо ПриватБанку.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Слова не мають розходитись зі справами. Ми вже провели достатньо робочих і, треба відмітити, ефективних зустрічей з прокурорами САП і детективами НАБУ на тему розслідування справ, пов‘язаних із групою «Приват». На моє переконання, справи можна і треба активізувати. Вже сьогодні увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях", - написала генпрокурор.

За її словами, прокурори намітили кроки, які будуть зроблені у межах розслідування найближчим часом.

Як повідомлялося, Генпрокуратура проводила слідство у справі "ПриватБанку", а після завершення функції слідства у відомстві справи на дорозслідування були передані НАБУ.

Зокрема, слідство за першим епізодом стосувалася заволодіння службовими особами «ПриватБанку» державними коштами Національного банку, виділеними для цілей рефінансування. Співробітники ПриватБанку банку протягом 2014 року видали кредити під заставу майнових прав на товар 42 резидентам, підконтрольним групі «Приват», засновниками яких є 51 нерезидент з «приватівським корінням». Ті, своєю чергою, уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передплату та перерахувавши гроші на рахунки інших нерезидентів з метою нібито отримання товарів. Загальну суму розміром 18,9 млрд гривень отримали компанії Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao ukrtransitservice ltd, Milbert ventures inc. Поставка товарів до цього часу не відбулася. Гроші в строки, передбачені кредитними договорами, ПриватБанк не отримав. Майнові права на не отриманий товар, якими володіє ПриватБанк, не забезпечують погашення кредитів і повернення коштів.

Слідство стосовно другого епізоду розпочалося на підставі заяви ексголови правління ПриватБанку Олександра Шлапака. Так, 15 грудня 2016 року до ПриватБанку надійшло повідомлення НБУ про те, що компанію Claresholm marketing LTD визнано пов'язаною з банком особою. Незважаючи на те, що банку заборонено проведення будь-яких активних операцій із пов'язаними особами, колишнє керівництво ПриватБанку упродовж 15-16 грудня провело незаконні операції. Зокрема, менеджери ПриватБанку уклали з Claresholm marketing LTD кредитні договори на суму $389 млн, €60 млн і відобразили заборгованість в балансі банку. Так само 16 грудня ексслужбовці ПриватБанку аналогічно провели незаконні банківські операції з іншими, пов'язаними з банком юрособами. Наприклад, було укладено кредитний договір на суму 3,2 млрд грн з компанією з ТОВ «Новафарм».

Слідство здійснювалося також щодо надання банком протягом 2008—2016 років кредитів низці компаній на заздалегідь невигідних економічних умовах. Середня ставка за кредитом становила 10,5%, коли банк залучав ресурс в той час під 17%. Забезпеченням за цими кредитами виступали застави на суму близько 267 млрд грн, з яких майнових прав на суму 237 млрд грн, що становить майже 90% від всього портфелю застав. Однак проведені новим керівництвом банку перевірки засвідчили, що вартість заставного майна була завищена. З матеріалів справи випливає, що колишні посадові особи ПриватБанку надавали кредити на заздалегідь невигідних умовах для банку юридичним особам, які мали ознаки фіктивності.