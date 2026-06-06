Укренерго не прогнозує відключень у неділю

Укренерго не прогнозує відключень у неділю

Укрінформ
В Україні у неділю, 7 червня, обмеження електроспоживання не плануються.

Як передає Укрінформ, про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Фейсбуці.

«Завтра, у неділю, застосування заходів обмеження не планується», - йдеться у повідомленні.

У компанії закликають перенести користування потужними електроприладами на період із 10:00 до 16:00.

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Як повідомляв Укрінформ, російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт Сумщини, зафіксовані перебої в електропостачанні.

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