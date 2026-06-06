На ЗАЕС відновили зовнішнє електропостачання після 15 годин блекауту - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у суботу, 6 червня, заявило про відновлення зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС після одного з найтриваліших блекаутів.

Про це МАГАТЕ повідомило у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Сьогодні вранці на ЗАЕС було відновлене зовнішнє електропостачання після 15-годинного перебою, коли об'єкту доводилося покладатися на аварійні дизельні генератори для охолодження шести зупинених реакторів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це була 18-а втрата зовнішнього електроживлення під час війни, яка стала однією з найтриваліших.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив надзвичайну вразливість електромережі та наголосив на нагальній необхідності проведення запланованих ремонтних робіт на лініях електропередач під захистом перемир’я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародне агентство з атомної енергії у п’ятницю, 5 червня, повідомило, що домоглося укладення тимчасового локального перемир’я між Україною та Росією, що дозволить провести ремонт лінії електропередачі до Запорізької АЕС.

Фото: Костянтин Ліберов