На ЗАЕС відновили зовнішнє електропостачання після 15 годин блекауту - МАГАТЕ

На ЗАЕС відновили зовнішнє електропостачання після 15 годин блекауту - МАГАТЕ

Укрінформ
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у суботу, 6 червня, заявило про відновлення зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС після одного з найтриваліших блекаутів.

Про це МАГАТЕ повідомило у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Сьогодні вранці на ЗАЕС було відновлене зовнішнє електропостачання після 15-годинного перебою, коли об'єкту доводилося покладатися на аварійні дизельні генератори для охолодження шести зупинених реакторів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це була 18-а втрата зовнішнього електроживлення під час війни, яка стала однією з найтриваліших.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив надзвичайну вразливість електромережі та наголосив на нагальній необхідності проведення запланованих ремонтних робіт на лініях електропередач під захистом перемир’я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ.

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Як повідомляв Укрінформ, Міжнародне агентство з атомної енергії у п’ятницю, 5 червня, повідомило, що домоглося укладення тимчасового локального перемир’я між Україною та Росією, що дозволить провести ремонт лінії електропередачі до Запорізької АЕС.

Фото: Костянтин Ліберов

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