В Україні у травні зросли продажі нових бензинових автомобілів

У травні нові автомобілі з бензиновими двигунами охопили 39,9% українського ринку проти 36% торік.

Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 54,3%. Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39,9% травневих продажів нових авто, торік було 36%», - йдеться в повідомленні.

Збільшилася також частка гібридних авто – з минулорічних 27,1% до 30,8%. Дизельні авто охопили 20,7%, проти 18,3% у травні 2025 року.

Натомість частка електромобілів у травневих продажах впала з 18,4% до 8,5%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідером серед бензинових авто став Hyundai Tucson, серед гібридних – Toyota RAV-4, серед дизельних – Renault Duster. Найбільше серед електромобілів було продано BYD Sea Lion 06EV, а серед автомобілів на газу – Hyundai Tucson.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року автопарк України поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у квітні торік.

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