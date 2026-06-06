У Конотопі через атаку РФ виникли перебої з електро- та водопостачанням

У Конотопі через атаку РФ виникли перебої з електро- та водопостачанням

Укрінформ
У Конотопі Сумської області в суботу спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням через російську атаку.

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає Укрінформ.

"Цілий день в місті перебої з електрикою і водопостачанням... Вода - за графіком", - написав посадовець.

Він пояснив, що після російської атаки "наразі не вдається відновити обладнання".

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Як повідомлялося, 5 червня російські війська здійснили атаку на Конотоп ударними дронами.

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