ПриватБанк подав скаргу на суддю Вовка - через його рішення у справі Суркісів

ПриватБанк подав до Вищої ради правосуддя скаргу на на дії судді Сергія Вовка з Печерського районного суду, який виніс ухвалу про сплату банком 350 млн дол. компаніям, пов’язаним з братами Суркісами.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Сьогодні, 3 грудня 2020 року, ПриватБанк подав до Вищої ради правосуддя скаргу на більше ніж 1100 сторінках на дії судді Сергія Вовка з Печерського районного суду. У вересні поточного року саме суддя Сергій Вовк виніс одіозну ухвалу про сплату ПриватБанком 350 млн дол. компаніям, пов’язаним з братами Суркісами. До розгряду справи по суті",- йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, суддя Печерського райсуду Києва Вовк 2 вересня ухвалив рішення щодо примусового стягнення з ПриватБанку 350 млн дол. на користь компаній братів Суркісів.

3 вересня суддя Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з ПриватБанку майже 165 млн дол.

7 вересня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який унеможливить стягнення 10 млрд грн з ПриватБанку на користь шести компаній, афілійованих з братами Суркісами.

Також стало відомо, що Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу за фактом ухвалення суддею Печерського райсуду Вовком рішення на користь Суркісів у справі ПриватБанку.