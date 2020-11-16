ПриватБанк відсудив 1 мільярд у компанії, пов'язаної з Коломойським

Господарський суд Одеської області задовольнив позов Приватбанку до ТОВ «Агротермінал» та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1 млрд грн заборгованості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Finbalance посилаючись на рішення Господарського суду Одеської області.

«30.10.2020 Госпсуд Одеської області задовольнив позов Приватбанку до ТОВ «Агротермінал» (у справі №916/599/18) та вирішив стягнути з відповідача (як поручителя ТОВ “Бориваж”) на користь позивача 1 млрд грн заборгованості», - йдеться в повідомленні.

Згідно із судовими матеріалами, через порушення боржником своїх зобов’язань Приватбанк розірвав кредитний договір. Натомість ТОВ «Агротермінал» зауважувало, що граничний термін повернення позики, який був встановлений кредитною угодою, - 3 листопада 2026, й відповідно строк виконання зобов`язань з повернення кредиту не настав.

Суд вирішив, що Приватбанк правомірно скористався правом на направлення повідомлення про дострокове розірвання кредитного договору.

За даними держреєстру, засновник ТОВ «Агротермінал” - ТОВ «Бориваж”, бенефіціарами якого значаться Олександр Скотнік та Нарек Будагян (через ТОВ «Термінал-Південний»), Ангонас Гарофіта Ніколета (через Амертана Холдінгс ЛТД), Еммануель Флорентіна Хрістіана (через Енстревіо Інвестментс Лімітед), Аресті Сеодоро (через Окталенса Холдінгс ЛТД).

ТОВ «Бориваж” і О. Скотнік також є засновниками ТОВ «Агротермінал Логістік», яке було поручителем Приватбанку по рефінансуванню, залученому банком в НБУ ще до націоналізації. Предметом іпотеки був зерновий термінал «Бориваж» в Одеській області (в акваторії порту «Южний», загальна потужність перевалки – 2 млн тонн зернових на рік), його вартість, узгоджена сторонами іпотечного договору, становила 5,54 млрд грн.

Читайте також: Fitch підтвердив рейтинги ПриватБанку

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва у вересні 2017 року заарештував зерновий термінал «Бориваж" в Одеській області, що належить компанії «Агротермінал Логістик». Про це повідомляється у рішенні суду. Суд задовольнив клопотання Генпрокуратури в рамках кримінального провадження щодо 19 млрд грн рефінансування НБУ для «Приватбанку». Зазначається, що 1 серпня зазначене майно було визнано речовим доказом у справі. На думку слідства, майно могли придбати у результаті вчинення кримінального злочину. Тому прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту для недопущення його відчуження.

Кінцевим бенефіціаром «Агротермінал Логістик» є Ігор Коломойський.