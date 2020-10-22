Fitch підтвердив рейтинги ПриватБанку

Fitch підтвердив рейтинги ПриватБанку

Укрінформ
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг ПриватБанку на рівні «B» зі стабільним прогнозом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

Fitch також підтвердило рейтинги стійкості банку на поточному рівні «b». Підтвердження національного рейтингу на рівні "AA (укр)" зі стабільним прогнозом відображає незмінну кредитоспроможність ПриватБанку в порівнянні з аналогічними банками в Україні.

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За даними агентства, підтвердження рейтингів ПриватБанку відображає прийнятну якість його роздрібного кредитного портфеля, створеного після націоналізації, що підтверджується низьким рівнем проблемних кредитів у портфелі кредитних карт в розмірі 4%. А також висока прибутковість капіталу ПриватБанку, якій сприяє прибутковий бізнес з кредитування фізичних осіб, високий комісійний дохід і керовані відрахування на резервування.

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