Fitch підтвердив рейтинги ПриватБанку

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг ПриватБанку на рівні «B» зі стабільним прогнозом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

Fitch також підтвердило рейтинги стійкості банку на поточному рівні «b». Підтвердження національного рейтингу на рівні "AA (укр)" зі стабільним прогнозом відображає незмінну кредитоспроможність ПриватБанку в порівнянні з аналогічними банками в Україні.

За даними агентства, підтвердження рейтингів ПриватБанку відображає прийнятну якість його роздрібного кредитного портфеля, створеного після націоналізації, що підтверджується низьким рівнем проблемних кредитів у портфелі кредитних карт в розмірі 4%. А також висока прибутковість капіталу ПриватБанку, якій сприяє прибутковий бізнес з кредитування фізичних осіб, високий комісійний дохід і керовані відрахування на резервування.