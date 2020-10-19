Справа ПриватБанку: Офіс генпрокурора відстояв у Верховному Суді 1 мільярд активів держави

Офіс Генпрокурора відстояв у Верховному Суді 1 мільярд гривень активів держави у справі АТ КБ «ПриватБанк».

Як передає Укрінформ, про це написала у Фейсбуці Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

“Офіс Генерального прокурора відстояв у Верховному Суді 1 мільярд гривень активів держави у справі АТ КБ «ПриватБанк» та фактично запобіг вибуттю ще 28 мільярдів гривень за аналогічними позовами. І ми продовжимо боротись за збереження цих коштів у Печерському районному суді, куди було передано цю справу”, - зазначила вона.

Венедіктова додала, що “йдеться про депозити осіб, які підпали під ознаки пов’язаних з банком”. "Кошти під час націоналізації ПриватБанку були списані за загальноєвропейським механізмом "bail-in", щоб врегулювати неплатоспроможність фінустанови за рахунок внутрішніх джерел", - пояснила вона.

Як повідомляв Укрінформ, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію Нацбанку і колишніх акціонерів ПриватБанку, вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд грн.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові спори.

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк 2 вересня 2020 року ухвалив рішення щодо примусового стягнення з ПриватБанку 350 млн дол. на користь компаній братів Суркісів. У Міністерстві фінансів заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

3 вересня суддя Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з ПриватБанку майже 165 млн дол.

7 вересня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який унеможливить стягнення 10 млрд грн з ПриватБанку на користь шести компаній, афілійованих з братами Суркісами.

Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу за фактом ухвалення суддею Печерського райсуду Сергієм Вовком рішення на користь Суркісів у справі ПриватБанку.