Гроші ПриватБанку: НАБУ відкрило справу через рішення Печерського суду на користь Суркісів

Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу за фактом ухвалення суддею Печерського райсуду Сергієм Вовком рішення на користь Суркісів у справі ПриватБанку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Ради громадського контролю при бюро.

"Члени Ради громадського контролю засуджують безпрецедентне порушення процедур з боку Печерського суду Києва та судді Сергія Вовка зокрема. Рада вітає відкриття справи детективами НАБУ для розслідування інциденту та здійснюватиме громадський контроль за проведенням розслідування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 вересня бюро відкрило кримінальне провадження за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном ПриватБанку в особливо великих розмірах.

Серед ймовірних фігурантів справи — представники судової гілки влади, службові особи Державної виконавчої служби, співробітники шести англійських компаній, пов’язаних з олігархами Суркісами.

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Як повідомляв Укрінформ, суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк 2 вересня ухвалив рішення щодо примусового стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній братів Суркісів. У Міністерстві фінансів заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

3 вересня суддя Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з ПриватБанку майже $ 165 млн.

7 вересня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який унеможливить стягнення 10 млрд грн з ПриватБанку на користь шести компаній, афілійованих з братами Суркісами.