Раді пропонують заблокувати стягнення 10 мільярдів з ПриватБанку на користь Суркісів
Про це повідомив у Фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, передає Укрінформ.
«Народний депутат Камельчук зареєстрував законопроект №4064, який унеможливлює нахабну та протизаконну крадіжку 10 мільярдів державних коштів», - зазначив Малюська.
Він також закликав народних депутатів підтримати законопроєкт.
«Час грає проти нас», - наголосив міністр юстиції.
Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, цей законопроєкт зареєстрував народний депутат Юрій Камельчук (фракція партії «Слуга народу»). Текст законопроєкту і пояснювальна записка до нього наразі не опубліковані.
Як повідомляв Укрінформ, Печерський районний суд Києва 2 вересня ухвалив рішення щодо примусового стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній братів Суркісів. У Міністерстві фінансів заявили, що оскаржуватимуть це рішення.