Раді пропонують заблокувати стягнення 10 мільярдів з ПриватБанку на користь Суркісів

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який унеможливить стягнення 10 млрд грн з ПриватБанку на користь шести компаній, афілійованих з братами Суркісами.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, передає Укрінформ.

«Народний депутат Камельчук зареєстрував законопроект №4064, який унеможливлює нахабну та протизаконну крадіжку 10 мільярдів державних коштів», - зазначив Малюська.

Він також закликав народних депутатів підтримати законопроєкт.

«Час грає проти нас», - наголосив міністр юстиції.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, цей законопроєкт зареєстрував народний депутат Юрій Камельчук (фракція партії «Слуга народу»). Текст законопроєкту і пояснювальна записка до нього наразі не опубліковані.

Як повідомляв Укрінформ, Печерський районний суд Києва 2 вересня ухвалив рішення щодо примусового стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній братів Суркісів. У Міністерстві фінансів заявили, що оскаржуватимуть це рішення.