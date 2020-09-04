Малюська просить ухвалити закон, що не дасть Суркісам забрати 10 мільярдів у ПриватБанку

Міністр юстиції Денис Малюська закликав народних депутатів у стислі строки зареєструвати і підтримати законопроєкт, який завадить списати 10 мільярдів гривень із ПриватБанку на користь шести «британських» компаній, афілійованих з братами Суркісами.

Як передає Укрінформ, про це Малюська написав у Фейсбуці.

"Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте та підтримайте законопроєкт у якомога стисліші строки. У нас лік іде навіть не на дні, а на години. Шановні працівники медіа, поширте, будь ласка, інформацію про цей проєкт якомога ширшій аудиторії. Шановні виборці, підтримайте ініціативу та вимагайте якомога швидшого ухвалення законопроєкту. Мова йде не просто про гроші ПриватБанку (хоча це теж важливо). ПриватБанк щорічно сплачує дивіденди, і розмір їх більший, ніж 10 мільярдів. Тому відібрати 10 мільярдів у Привату – це відібрати їх у медиків, освітян та пенсіонерів, які фінансуються з бюджету", - зазначив Малюська.

За словами міністра, очікувати на розгляд апеляції/касації – довго і позитивний результат розгляду далеко не гарантований. "Тому ми підготували законопроєкт, який надає можливість не здійснювати примусове виконання цієї ухвали".

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Погодження законопроєкту всередині уряду відбере мінімум тиждень, тому Малюська і звертається до депутатів з проханням зареєструвати законопроєкт.

Як повідомляв Укрінформ, Печерський районний суд Києва 2 вересня ухвалив рішення щодо примусового стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній братів Суркісів. У Міністерстві фінансів заявили, що оскаржуватимуть це рішення в апеляції.