Посли країн G7 обговорили зі Шмигалем справу ПриватБанку

Посли країн G7 на зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем обговорили судові справи ПриватБанку, правову ситуацію навколо антикорупційних органів, енергетичний ринок та інші актуальні питання.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

«Дякуємо Прем’єр-міністру Денису Шмигалю за чудову зустріч просто неба з послами країн G7 та відкритість. Обговорювали COVID, місцеві вибори, енергетичний ринок, правову ситуацію навколо антикорупційних органів, номінації на посади у сфері державного управління, судові справи ПриватБанку, реформу охорони здоров'я тощо», - написав дипломат.

Thanks to Prime Minister @Denys_Shmyhal for excellent open-air & open-minded @G7AmbReformUA meeting! COVID, local elections, energy market, legal situation around anti-corruption agencies, public administration nominations, PrivatBank court cases, health care reform etc discussed pic.twitter.com/HLRxMRErgZ — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) September 3, 2020

Шмигаль написав у Твіттері після зустрічі з послами країн G7, що підтримка міжнародних партнерів України заряджає на плідну роботу.

«Зустрічі з послами країн G7 для мене особливо важливі, адже підтримка від надійних друзів України заряджає на плідну роботу. Вдячний нашим партнерам за конструктивний діалог та обмін думками щодо актуальних питань», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня Печерським райсудом Києва було винесено рішення щодо примусового стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній братів Суркісів.

Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою Печерського суду та буде продовжувати захищати інтереси держави та банк.

Посли країн G7 оприлюднили заяву, в якій ідеться про те, що забезпечення незалежності антикорупційних органів є важливим елементом міжнародних зобов’язань України, а відбір їхніх керівників має відбуватися через прозорі та політично нейтральні процедури.