ПриватБанк оскаржуватиме рішення щодо виплати компаніям Суркісів $350 мільйонів

ПриватБанк оскаржуватиме рішення Печерського суду щодо примусового стягнення $350 млн на користь компаній братів Суркісів.

Про це сказав голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл, повідомила Укрінформу пресслужба банку.

"ПриватБанк - найбільший і найприбутковіший державний банк в Україні. Ми ростемо і розвиваємося кожного дня і робимо все можливе, щоб ніякі судові процеси не впливали на якісне обслуговування наших клієнтів і стійкість нашої бізнес-моделі. В результаті таких судових рішень наш внесок в розвиток країни - наші дивіденди до держбюджету - можуть значно скоротитися. У даному конкретному випадку правова позиція банку була виключно сильною і підкріплена переконливими фактами і доказами. Ми будемо оскаржувати це рішення. Ми продовжимо добиватися справедливості для ПриватБанку і українських платників податків, які є кінцевими акціонерами банку, в Україні і зарубіжних юрисдикціях, де верховенство закону понад усе", - підкреслив Крумханзл.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня було винесено рішення Печерським судом щодо примусового стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній братів Суркісів.

Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою Печерського суду щодо задоволення позову та буде продовжувати захищати інтереси держави та банк.

Нагадаємо: 18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб. Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.