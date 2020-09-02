ПриватБанк програв у суді $350 мільйонів компаніям Суркісів, Мінфін готує апеляцію

Печерський районний суд Києва вирішив стягнути з державного ПриватБанку $350 мільйонів на користь компаній братів Суркісів, проте в Міністерстві фінансів заявили, що оскаржуватимуть це рішення в апеляції.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою Печерського суду щодо задоволення позову про стягнення з банку $350 млн на користь компаній братів Суркісів та буде продовжувати захищати інтереси держави та банку", - йдеться в повідомленні.

Підтвердив оскарження цього рішення і Прем'єр України Денис Шмигаль. За його словами, воно було прийняте Печерським судом з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті.

"Кабінет Міністрів продовжить співпрацю з ПриватБанком та Національним банком для захисту інтересів держави та всіх українців", - написав Шмигаль у своєму Facebook.

Він також нагадав, що це рішення суду не стосується питання націоналізації Привату.

"ПриватБанк є державним банком і невід'ємною частиною стабільної та прозорої банківської системи", - резюмував Прем'єр.

Нагадаємо: 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб. Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України