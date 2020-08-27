Ситник заявив, що збитки у справі ПриватБанку становлять понад 100 мільярдів

Сума збитків в межах кримінальної справи щодо ПриватБанку становить понад 100 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в інтерв'ю Радіо НВ директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

"Справа (ПриватБанку - ред.) на стадії досудового розслідування. Справа дуже велика, і щоб детально розповідати потрібно багато часу, і саме головне - ми намагаємося мінімально давати інформацію, щоб не створювати перешкоди для розслідування. Але ми розуміємо і усвідомлюємо що ця справа в зоні уваги експертів, суспільства, міжнародних партнерів, тому ми робимо все, щоб справа рухалася якомога швидше", - сказав він.

Ситник зазначив, що якщо ми говоримо про збитки, які досліджуються в рамках кримінального провадження, то це більше як 100 млрд грн.

"І це половина збитків, які взагалі фігурують в тих справах, які зараз перебувають в провадженнях НАБУ. Ця сума на сьогодні орієнтовна, тому що по справах, де інкримінуються збитки, важливо, щоб ці збитки були підтверджені відповідними експертними дослідженнями", - сказав Ситник.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "ПриватБанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і Приватбанк одразу в травні оскаржили це рішення.

15 жовтня ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.