Ситник заявив, що збитки у справі ПриватБанку становлять понад 100 мільярдів

Ситник заявив, що збитки у справі ПриватБанку становлять понад 100 мільярдів

Укрінформ
Сума збитків в межах кримінальної справи щодо ПриватБанку становить понад 100 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в інтерв'ю Радіо НВ директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

"Справа (ПриватБанку - ред.) на стадії досудового розслідування. Справа дуже велика, і щоб детально розповідати потрібно багато часу, і саме головне - ми намагаємося мінімально давати інформацію, щоб не створювати перешкоди для розслідування. Але ми розуміємо і усвідомлюємо що ця справа в зоні уваги експертів, суспільства, міжнародних партнерів, тому ми робимо все, щоб справа рухалася якомога швидше", - сказав він.

Ситник зазначив, що якщо ми говоримо про збитки, які досліджуються в рамках кримінального провадження, то це більше як 100 млрд грн.

"І це половина збитків, які взагалі фігурують в тих справах, які зараз перебувають в провадженнях НАБУ. Ця сума на сьогодні орієнтовна, тому що по справах, де інкримінуються збитки, важливо, щоб ці збитки були підтверджені відповідними експертними дослідженнями", - сказав Ситник.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "ПриватБанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

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Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і Приватбанк одразу в травні оскаржили це рішення.

15 жовтня ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

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