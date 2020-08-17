Ситник пояснив, чому справа ПриватБанку

Ситник пояснив, чому справа ПриватБанку "гальмує"

Укрінформ
Не всі питання у розслідуванні кримінальних проваджень залежать від САП і НАБУ. Ще є проведення експертиз або виконання іншими країнами міжнародно-правових доручень.

Про це директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив на брифінгу в Укрінформі, відповідаючи на запитання щодо справи ПриватБанку.

"З приводу справи ПриватБанку - вона ключова, ми повністю усвідомлюємо свою відповідальність щодо цієї справи. Ми працюємо, але не всі питання залежать від нас, бо експертизи потрібно проводити, а у нас немає експертної установи, ми багато в чому залежимо від інших органів, тут певні проблеми іноді виникають. І друге, мабуть, головне – те, що справи пов’язані з виконанням міжнародно-правових доручень, ця система міжнародної співпраці формувалася дуже давно", - сказав Ситник.

За його словами, деякі міжнародні доручення виконуються рік і довше, і "все залежить від того, наскільки ми збираємо інформацію, в тому числі і за кордоном". Ситник уточнив, що інформації зібрано дуже багато, зокрема з приводу певних експертних досліджень. "Щоб ви розуміли, перші міжнародні доручення, беремо одну конкретну справу (ПриватБанку – ред.), були направлені відразу у 2017 році після початку провадження. Відповідь на ці перші доручення ми отримали лише у 2019 році взимку. Тобто, це так довго і тривало, і ми не можемо вимагати, щоб ці доручення робилися швидше", - зазначив зі свого боку керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

Директор НАБУ уточнив, що, наприклад, якщо говорити про Швейцарію щодо питання міжнародної співпраці, то вона відбувається з цією країною набагато швидше. "Але є країни, наприклад, Панама – по два роки не отримуємо (відповіді на такі доручення – ред.). З офшорних зон традиційно дуже важко отримати відповідь швидко, а іноді взагалі отримати її", - зазначив Ситник.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "ПриватБанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

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Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "ПриватБанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "ПриватБанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

15 жовтня "ПриватБанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

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Судді вирішили, що "ПриватБанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 млрд доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

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