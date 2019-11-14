Справу щодо ПриватБанку передали в НАБУ – Ситник

Генпокурор Руслан Рябошапка передав справу щодо "Приватбанку" в Національне антикорупційне бюро.

Про це в ефірі 24 каналу заявив голова НАБУ Артем Ситник.

“В банківському секторі є великі проблеми... 400 мільярдів гривень – це сума проблемних кредитів державних банків або це сума неповернутого рефінансування. Із них 183 мільярди гривень – це якраз "ПриватБанк", сказав вын.

За його словами, в НАБУ була справа щодо "ПриватБанку", але вони досліджували її на предмет можливої причетності певних осіб до Нацбанку України, тому що це їхня зона відповідальності.

“Те, що відбувалось в "ПриватБанку", коли кредити видавались на прив’язаних осіб, це все ж не зовсім компетенція НАБУ. Це розслідувала ГПУ, але 20 листопада повністю ліквідовується слідство в цьому органі”, – пояснив Ситник.

Також пояснив: "Коли генпрокурором став Рябошапка, то ми провели з ним нараду і вирішили, виходячи з інших дій правоохоронних органів, що і цю справу, а це майже 1800 томів, передати до НАБУ. Йдеться про справу щодо подій в "ПриватБанку" ще до націоналізації, коли він комерційним".

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "ПриватБанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "ПриватБанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

15 жовтня "ПриватБанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Судді вирішили, що "ПриватБанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.