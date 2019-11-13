Суд “списав” з Коломойського борг ПриватБанку на 7,5 мільярда - ЗМІ

Суд визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між ПриватБанком і компаніями з групи "Приват" в 2006-2016 роках.

Про це повідомляє Finbalance.

"4 листопада Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до ПриватБанку, ТОВ "Парктур", ТОВ "Скорзонера", ТОВ "Шелта", ТОВ "Аспект" (у справі №910/12787/17) та визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між ПриватБанком і відповідачами в 2006-2016 рр.", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підставами для такого судового рішення стало те, що "спірними умовами кредитних договорів фактично визначено додаткову плату, що створило ситуацію подвійної оплати за користування кредитом" (цитата).

За оцінками суду, відповідні положення кредитних договорів передбачали оплату за користування позиками "двома паралельними способами - а саме проценти за користування кредитом, виходячи з процентної ставки, визначеної в договорах, та проценти "R", або винагорода за користування кредитом, сплата яких визначена у формулах, до яких включено також дані щодо офіційного курсу гривні до долара США" (цитата).

"Оскаржувані пункти вказаних кредитних договорів порушують права позивача, оскільки фактично збільшують суму заборгованості позичальників за кредитними договорами, виконання зобов'язань за якими забезпечено іпотекою належного позивачу майна та, відповідно, на яке банк набуває права звернення стягнення у випадку невиконання позичальниками умов вказаних кредитних договорів. Колегія суддів вважає, що має місце порушення вимог принципу справедливості, добросовісності і розумності, і сплата винагороди (комісії) в установленому спірним договором порядку та розмірі не відповідає вимогам розумності та справедливості договору, передбаченим в ст. 627 Цивільного кодексу", - йдеться у постанові Північного апеляційного госпсуду від 4 листопада 2019 року, яку цитує видання.

Як випливає із судових матеріалів і довідок ПриватБанку, наданих у грудні 2016 року й січні 2017 року, сукупний обсяг згаданих нарахувань за "процентами "R", або винагородою за користування кредитом" за відповідними кредитними договорами сягає майже 7,5 млрд грн, що в рази перевищує максимальний розмір ліміту кредитних договорів і основну суму боргу за кредитами.

"За даними держреєстру, одним із засновників ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" є ТОВ "Скорзонера", кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов", - йдеться у повідомленні.

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Видання нагадує, що 10 жовтня 2019 року Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ПриватБанку та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, якими націоналізованому банку було відмовлено у визнанні його кредиторських вимог на 1,5 млрд грн до "Дніпроавіа" (у рамках справи №904/8902/17 щодо банкрутства цієї авіакомпанії).

Згідно з судовими матеріалами, вимоги ПриватБанку включали винагороду та пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний суд відхилив їх, базуючись на своїх же рішеннях про визнання частково недійсними відповідних угод, які були прийняті в т.ч. з урахуванням виконання поручителем основного боргового зобов’язання позичальника, а також з огляду на те, що "сплата винагороди (комісії) в установленому спірним договором порядку та розмірі не відповідає вимогам розумності та справедливості" (цитата).

Власником "Дніпроавіа" є ТОВ "Галтера", яке пов’язують з "Приватом". Ініціатор справи про визнання банкрутом "Дніпроавіа" - "Укртатнафта" (це підприємство знову ж таки підконтрольне "Привату"), зазначає видання.