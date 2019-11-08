Мільярдний борг: від МАУ Коломойського очікують графік виплат

Мільярдний борг: від МАУ Коломойського очікують графік виплат

Укрінформ
Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" очікує від авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" пропозиції щодо реструктуризації боргів.

Про це заявив директор Украероруху Андрій Ярмак в інтерв'ю Центру транспортних стратегій.

"Після мого призначення на посаду ми активізували діалог. Авіакомпанія відновила оплату, але при цьому ми очікуємо пропозиції про те, яким чином вона планує реструктуризувати існуючі фінансові зобов'язання", - сказав Ярмак, відповідаючи на запитання про те, чи ведуться зараз переговори між Украерорухом і МАУ.

Також він підтвердив, що МАУ заборгувала Украероруху 1 млрд грн, проте ця сума включає і плату за надані послуги, і штрафні санкції, і поточні платежі.

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Раніше в коментарі Укрінформу в МАУ заявили, що питання заборгованості є предметом переговорів між двома суб'єктами господарювання і що це нормальний бізнес-процес, кожен з учасників якого зацікавлений у тому, щоб знайти рішення.

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