Мільярдний борг: від МАУ Коломойського очікують графік виплат

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" очікує від авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" пропозиції щодо реструктуризації боргів.

Про це заявив директор Украероруху Андрій Ярмак в інтерв'ю Центру транспортних стратегій.

"Після мого призначення на посаду ми активізували діалог. Авіакомпанія відновила оплату, але при цьому ми очікуємо пропозиції про те, яким чином вона планує реструктуризувати існуючі фінансові зобов'язання", - сказав Ярмак, відповідаючи на запитання про те, чи ведуться зараз переговори між Украерорухом і МАУ.

Також він підтвердив, що МАУ заборгувала Украероруху 1 млрд грн, проте ця сума включає і плату за надані послуги, і штрафні санкції, і поточні платежі.

Раніше в коментарі Укрінформу в МАУ заявили, що питання заборгованості є предметом переговорів між двома суб'єктами господарювання і що це нормальний бізнес-процес, кожен з учасників якого зацікавлений у тому, щоб знайти рішення.