Нікопольський феросплавний знову погасить частину боргу ПриватБанку

Господарський суд Дніпропетровської області затвердив ще одну мирову угоду між Національним банком України та АТ “Нікопольський завод феросплавів”, що є майновим поручителем за кредитом ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"31 жовтня 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Національним банком України та АТ “Нікопольський завод феросплавів”, що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями АТ КБ “ПриватБанк”", - ідеться в повідомленні.

Ініціатором мирової угоди був Нікопольський завод феросплавів, наголосили в НБУ. Він зобов’язується погасити заборгованість ПриватБанку за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості заставного майна, на яке Національний банк звертав стягнення в цьому судовому процесі.

Крім того, підприємство зобов’язалося відшкодувати Національному банку витрати на сплату судового збору.

У НБУ зазначили, що це вже третій випадок вирішення судового спору з майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями АТ КБ "ПриватБанк" через укладання мирової угоди.

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Уперше мирова угода між Національним банком України та АТ "Нікопольський завод феросплавів" була затверджена Господарським судом Дніпропетровської області 28 серпня 2019 року. Вже 6 вересня 2019 року НЗФ достроково виконав зобов’язання за угодою.

Наступна мирова угода між Національним банком і майновим поручителем ПриватБанку - ТОВ “Арлан” - була затверджена 18 вересня 2019 року Центральним апеляційним господарським судом. Поручитель виконав зобов’язання перед НБУ 1 жовтня.

Як повідомлялось, у 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній – майнових поручителів про стягнення близько 10 млрд грн.

Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав ПриватБанку упродовж 2008–2015 років. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами.

Cуди вже ухвалили 20 рішень на користь НБУ про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями ПриватБанку на загальну суму 1,2 млрд грн, 18 з яких набрали законної сили.