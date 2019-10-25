НБУ відкликав ліцензію в Укрсоцбанку

Національний банк України відкликав банківську ліцензію в АТ "Укрсоцбанк" у результаті приєднання до АТ "Альфа-Банк".

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"Національний банк України відкликав банківську ліцензію та виключив АТ "Укрсоцбанк" з Державного реєстру банків. Відповідне рішення № 799-рш прийняте Правлінням НБУ 24 жовтня 2019 року. Прийняте рішення пов’язане із завершенням реорганізації АТ "Укрсоцбанк" шляхом приєднання до АТ "Альфа-Банк" за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що АТ "Альфа-банк" стало правонаступником активів та зобов’язань АТ "Укрсоцбанк" з 15 жовтня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, на загальних зборах акціонерів Укрсоцбанку 10 вересня 2019 року прийнято рішення про реорганізацію АТ "Укрсоцбанк" та приєднання його до АТ "Альфа-банк" за спрощеною процедурою. Відповідний дозвіл на реорганізацію Нацбанк надав 12 вересня 2019 року.

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Укрсоцбанк входить до приватної інвестиційної холдингової групи ABH Holdings S.A. (ABHH) зі штаб-квартирою у Люксембурзі. АВНН має інвестиції у фінансові установи в Україні, Білорусі, Російській Федерації, Казахстані та Нідерландах, а також представництва на Кіпрі та у Великобританії. До активів АВНН в Україні також входить АТ "Альфа-Банк". Наразі група проводить консолідацію активів в Україні, що призведе до створення на базі АТ "Альфа-Банк" найбільшого приватного банку в країні.

Закон України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" дає змогу провести реорганізацію банків шляхом приєднання за спрощеною процедурою, строк якої зменшено в декілька разів – із вісімнадцяти до трьох-чотирьох місяців.