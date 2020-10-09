Прибуток ПриватБанку за дев'ять місяців перевищив 21 мільярд

За січень-вересень 2020 року прибуток АТ "КБ ПриватБанк" становив 21,3 млрд грн.

Про це йдеться в пресрелізі банку, передає Укрінформ.

"ПриватБанк завершив третій квартал 2020 року з прибутком 21,3 млрд грн. За підсумками першого півріччя року прибуток банку становив 14,1 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

У банку пояснили, що збільшення прибутку було забезпечене насамперед зростанням комісійних доходів. Відновлення ділової активності у третьому кварталі дозволило ПриватБанку збільшити обсяг комісійних доходів у порівнянні з другим кварталом на 29% - до 13 млрд за підсумками 9 місяців.

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Процентний дохід, зважаючи на відчутне зниження відсоткових ставок за кредитами малому та середньому бізнесу, у третьому кварталі залишився на рівні попереднього кварталу та за підсумками 9 місяців становить 15,8 млрд грн, зауважили у фінустанові.

Загалом від обслуговування клієнтів та виконання банківських операцій банк за 9 місяців 2020 року отримав 10,6 млрд грн прибутку. Інша частина прибутку – результат впливу макроекономічних та інших факторів.

Так, зміни в світовій економіці та економіці України обумовили збільшення "справедливої вартості облігацій внутрішньої державної позики, що були отримані як внесок у статутний капітал банку при націоналізації". За рахунок такої переоцінки за 9 місяців банк отримав 17,6 млрд грн доходу. Переоцінка також частково нівелює від’ємний вплив на фінрезультати банку коливань валютних курсів, що за 9 місяців 2020 року обумовило 7,3 млрд грн збитків.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2019 року банки державного сектору отримали прибуток у розмірі 35,2 млрд грн (в 2,4 раза більше, ніж у 2018 році (14,6 млрд грн), у тому числі прибуток ПриватБанку становив 32,6 млрд грн.