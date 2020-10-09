ПриватБанк попереджає про можливі збої у роботі Приват24

ПриватБанк проведе планове оновлення програмного забезпечення свого процесингового центру, тому 11 жовтня з 00.30 і до 7.30 ранку банк короткочасно призупинить транзакції по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

Зазначається, що планове оновлення програмного забезпечення процесингового центру має забезпечити надійну роботу у високий сезон купівельної активності, який починається з Дня холостяка в китайських онлайн- магазинах та завершується різдвяними розпродажами по всьому світу.

Технологічні роботи з оновлення процесингу відбудуться 11 жовтня 2020 року. У ніч з суботи на неділю, коли більшість клієнтів не проводять операцій, команда з більш як 100 фахівців банку не тільки перезавантажить процесинг, а й налаштує ефективну роботу всіх пов'язаних з операціями по картках систем і сервісів банку.

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Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

За даними пресслужби банку, щороку навантаження на процесинг, тобто кількість операцій клієнтів з картками, зростає на 20%. На початку 2020 року процесинговий центр ПриватБанку поставив новий національний рекорд,- обробляючи понад 1000 операцій клієнтів на секунду до 60 000 транзакцій щохвилини.