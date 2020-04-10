ПриватБанк пропонує пенсіонерам сплачувати комуналку по телефону

ПриватБанк запропонував своїм клієнтам старшого покоління до закінчення пандемії коронавірусу уникати відвідування відділень банку, а комунальні послуги оплачувати за телефоном служби підтримки банку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"ПриватБанк запропонував своїм клієнтам старшого покоління, особливо одержувачам пенсії і соціальних виплат, до закінчення пандемії коронавірусу відмовитися від відвідування відділень банку і оплачувати комунальні послуги за телефоном служби підтримки банку 3700", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у банку, до введення карантинних заходів в Україні щомісяця в касах відділень банку комунальні платежі оплачували понад 1,5 млн осіб, серед яких більшість пенсіонерів. Зазвичай, ці клієнти не є користувачами інтернет-банку Приват24 і не мають необхідного обладнання та навичок для оплати комуналки онлайн. Тому ПриватБанк запустив програму, в рамках якої співробітники служби підтримки будуть при наближенні термінів оплати чергових комунальних платежів рекомендувати клієнтам зробити оплату по телефону і навчать як це правильно зробити. У банку наголошують, що оплата комуналки по телефону проводиться з будь-якої банківської картки клієнта.