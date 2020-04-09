Одноразову допомогу в тисячу гривень зарахують автоматично – Мінсоцполітики

Пенсіонерам, розмір пенсії яких менше 5 тис. грн, та громадянам, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії, одноразову грошову допомогу в сумі 1 тисяча гривень буде зараховано автоматично.

Про це інформують у Міністерстві соціальної політики.

«Пенсіонерам, які отримують пенсії на банківські картки, одноразову допомогу в розмірі 1 тисячі гривень буде зараховано автоматично, а тим, хто отримує пенсію через Укрпошту, гроші принесе листоноша», - ідеться в повідомленні.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна нагадала, що Кабінет міністрів України визначив порядок виплати одноразової допомоги в сумі 1 тисяча гривень для пенсіонерів, розмір пенсійної виплати яких менш як 5 тисяч гривень, та громадян, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

«У разі, якщо парламентом в найближчі дні буде прийнято зміни до державного бюджету, нам потрібно буде близько 5 днів для того, щоб розпочати виплати», - заявила міністр.

У Мінсоцполітики нагадують, що 1 квітня на своєму засіданні Кабмін ухвалив постанову про підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році у зв’язку із глобальною кризою, викликаною коронавірусом.