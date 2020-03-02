Прибуток держбанків торік зріс більш як удвічі

Банки державного сектору в 2019 році отримали 35,2 млрд грн прибутку, що в 2,4 раза більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За підсумками 2019 року банки державного сектору отримали прибуток у розмірі 35,2 млрд грн (в 2,4 раза більше, ніж у 2018 році (14,6 млрд грн), з нього прибуток АТ КБ «ПриватБанк» склав 32,6 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в останньому кварталі 2019 року спостерігалося збільшення розміру активів банків державного сектору за рахунок зростання обсягу грошових коштів та їх еквівалентів (на 63%, або на 31,5 млрд грн), коштів у НБУ (в 2,1 раза, або на 27,0 млрд грн) та міжбанківських кредитів (на 41%, або на 25,1 млрд грн).

Звітний квартал також характеризувався зростанням коштів клієнтів ( на 11%, або на 60,6 млрд грн). Так, обсяг депозитів корпоративного сектору зріс на 27,6%, або на 54,1 млрд грн, фізичних осіб – на 5,5%, або на 17,6 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році банківський сектор України встановив історичний рекорд прибутковості – 59,6 млрд грн.