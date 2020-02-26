Україна виконала більшість вимог для нової програми з МВФ - Нацбанк

Більшість вимог Міжнародного валютного фонду для укладання нової програми Україна виконала, а робота над ще не виконаними попередніми кроками вже добігає кінця.

Про це заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб розповів у інтерв'ю УНІАН.

"Як ви знаєте, на технічному рівні вже досягнуто домовленості щодо розширеної трирічної програми фінансування. Більшість вимог МВФ для укладання нової програми Україна виконала. Та й робота над ще не виконаними попередніми кроками вже також майже добігла кінця", - сказав Сологуб.

За словами заступника голови Нацбанку, це звичайний стандартний діалог з МВФ: всі параметри програми зрозумілі, оприлюднені попередні кроки, які від України очікує Фонд, щоб винести нову програму співпраці на ухвалення Радою директорів.

Сологуб додав, що у МВФ немає зауважень щодо питань монетарної політики.

"Під час візиту місії МВФ до Києва представники Фонду зустрілися з низкою державних органів, у тому числі й НБУ. Під час зустрічі з представниками Фонду в НБУ ми обговорювали звичні питання: зростання економіки, динаміку інфляції, монетарну політику, стан банківської системи. Нових питань не було. В МВФ до нас взагалі питань немає: Нацбанк виконує цілі монетарної політики", - зауважив він.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня експерти Міжнародного валютного фонду розпочали роботу в Києві.

22 січня 2020 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реформи в Україні та реалізацію програми фінансування в 5,5 млрд дол.

18 січня 2020 року очільниця МВФ сказала, що для запуску нової програми розширеного фінансування Київ має виконати попередньо встановлені умови.

Наприкінці 2019 року перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова зазначала, що у Міжнародному валютному фонді чекають на відкриття ринку землі в Україні. При цьому для міжнародної фінансової інституції не важливо, хто отримає право купувати землю - лише резиденти України чи іноземці теж. Головне, щоб з'явилася можливість інвестувати та щоб інвестиції були захищені.

За словами Рожкової, у МВФ очікують на ухвалення законопроєкту №2571 про неповернення на ринок банків, які раніше були визнані неплатоспроможними і перебувають у процесі ліквідації.