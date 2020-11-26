«Розвага читачів жовтої преси»: Вовк прокоментував клопотання про арешт суддів ОАСК

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк назвав маніпуляцією скерування НАБУ проектів клопотань до Вищої ради правосуддя про надання згоди на затримання та арешт суддів ОАСК.

Як передає Укрінформ, про це Вовк повідомив в Фейсбуці.

"Пресслужба НАБУ з ранку знову вирішила розважити читачів жовтої преси і повідомити, що направила Генеральному прокурору якісь проекти клопотань до Вищої ради правосуддя" про надання дозволу на затримання та тримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва ». Причина - «підозрювані без будь-яких поважних причин ігнорують виклики до суду, чим демонструють свою зневагу до закону». Чергова маніпуляція, безсовісна брехня, розрахована на те, що журналісти не розбираються в юридичних моментах і будуть бездумно тиражувати інформацію, не перевіряючи її достовірність ", - заявив Вовк.

Він підкреслив, що ані він, ані більшість суддів ОАСК офіційно не є підозрюваними у справі, яку розслідує НАБУ, що було підтверджено рішеннями суду і Вищої ради правосуддя, який повернув генеральному прокурору подання про відсторонення від здійснення правосуддя Вовка і його колег без розгляду у вересні 2020 року.

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"Ще раз заявляю, що ми не зобов'язані і не будемо ходити на піар-заходи, які в НАБУ називають «слідчими» не тому, що ми не поважаємо Закон, а саме тому, що ми його поважаємо. Друзі, хотілося звернути увагу на те, що терміни досудового розслідування цього фейкового кримінального провадження, яке є копією матеріалів справи, що закінчилося нічим в 2019 році, закінчилися ще 16 вересня 2020 року, після чого будь-які слідчі чи процесуальні дії в ньому проводити взагалі не можна ", - заявив Вовк.

Водночас він підкреслив, що "радий тому, що, якщо ці клопотання будуть підписані Генеральним прокурором, то я разом зі своїми колегами зможу довести Вищій раді правосуддя всю некомпетентність і упередженість НАБУ і самого Генерального прокурора щодо нас".

"Як людина, яка поважає Закон, смію вас запевнити, що я доб'юся того, що винні у всьому цьому юридичному і правовий нігілізмі понесуть не фейкову, а реальну відповідальність за свої дії", - повідомив глава ОАСК.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро направили генпрокурору проекти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та тримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду міста Києва.

Раніше повідомлялося, що 24 листопада Вищий антикорупційний суд відклав розгляд клопотань щодо голови Окружного адмінсуду Києва, його заступника та інших суддів через їхню неявку.

НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Павла Вовка, якого підозрюють у зловживанні впливом, створенні злочинної організації, метою якої було захоплення влади і прийняття замовних рішень.

5 жовтня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України викликало Вовка і трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 і 12 жовтня.

Водночас нещодавно ЗМІ повідомили, що Печерський районний суд зобов'язав Офіс генерального прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що главі Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку повідомили про підозру.