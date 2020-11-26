НАБУ просить дозволу на затримання суддів Окружного адмінсуду

Національне антикорупційне бюро просить генпрокурора направити клопотання до Вищої ради правосуддя про отримання згоди на затримання і арешт суддів Окружного адмінсуду Києва.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НАБУ.

“Детективи НАБУ направили генпрокурору проєкти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних суддів ОАСК, які грубо ухиляються від виконання своїх процесуальних обовʼязків”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідство змушене вдатися до таких кроків, “зважаючи на відсутність інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки”.

Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада Вищий антикорупційний суд відклав розгляд клопотань щодо голови Окружного адмінсуду Києва, його заступника та інших суддів через їх неявку.

НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Павла Вовка, якого підозрює у зловживанні впливом, створенні злочинної організації, метою якої було захоплення влади та ухвалення замовних рішень.

5 жовтня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України викликало Вовка та трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.

Водночас нещодавно ЗМІ поінформували, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс генерального прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку повідомили про підозру.