ВАКС відклав обрання запобіжних заходів суддям ОАСК

Вищий антикорупційний суд відклав розгляд клопотань щодо голови Окружного адмінсуду Києва, його заступника та інших суддів через їх неявку.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

“Через те, що голова Окружного адміністративного суду Києва, його заступник та інші судді цього суду не з’явилися до ВАКС у понеділок, 23 листопада, на обрання запобіжних заходів, слідчий суддя постановив відкласти розгляд зазначених клопотань”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови ОАСК призначений на 30 листопада на 11:00.

Розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу голови ОАСК призначено на 3 грудня на 09:30.

Розгляд клопотань щодо обрання запобіжних заходів ще двом суддям ОАСК призначено на 3 грудня на 10:00 та 13:00.

Як повідомляв Укрінформ, НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Павла Вовка, якого підозрює у зловживанні впливом, створенні злочинної організації, метою якої було захоплення влади та ухвалення замовних рішень.

5 жовтня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України викликало Вовка та трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.

Водночас нещодавно ЗМІ поінформували, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс генерального прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку повідомили про підозру.