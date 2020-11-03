ОАСК заявляє, що оголошений у розшук суддя Вовк - на лікарняному з COVID-19

В Окружному адміністративному суду Києва заявляють, що його голова Павло Вовк перебуває на самоізоляції у звязку із захворюванням на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОАСК.

"У зв’язку із появою у ЗМІ інформації про оголошення у розшук Павла Вовка повідомляємо, що голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк з 2 листопада 2020 року перебуває на лікарняному у зв’язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19. Обов’язки голови суду виконує його заступник Володимир Келеберда", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, указують в ОАСК, інформація НАБУ про систематичне ігнорування викликів, очевидно, не відповідає дійсності.

"Вкотре наголошуємо на необхідності співробітників НАБУ дотримуватися чинного законодавства та не вдаватись до чергових піар-акцій, розраховуючи на поширення маніпулятивної інформації у ЗМІ", - додали в Окружному адмінсуді.

Як повідомлялося, НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Павла Вовка, якого підозрює у зловживанні впливом, створенні злочинної організації, метою якої було захоплення влади та ухвалення замовних рішень.

5 жовтня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України викликало Вовка та трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.

Водночас нещодавно ЗМІ поінформували, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс генерального прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку повідомили про підозру.

Фото: oask.gov.ua