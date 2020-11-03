ОАСК заявляє, що оголошений у розшук суддя Вовк - на лікарняному з COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОАСК.
"У зв’язку із появою у ЗМІ інформації про оголошення у розшук Павла Вовка повідомляємо, що голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк з 2 листопада 2020 року перебуває на лікарняному у зв’язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19. Обов’язки голови суду виконує його заступник Володимир Келеберда", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим, указують в ОАСК, інформація НАБУ про систематичне ігнорування викликів, очевидно, не відповідає дійсності.
"Вкотре наголошуємо на необхідності співробітників НАБУ дотримуватися чинного законодавства та не вдаватись до чергових піар-акцій, розраховуючи на поширення маніпулятивної інформації у ЗМІ", - додали в Окружному адмінсуді.
Як повідомлялося, НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Павла Вовка, якого підозрює у зловживанні впливом, створенні злочинної організації, метою якої було захоплення влади та ухвалення замовних рішень.
5 жовтня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України викликало Вовка та трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.
Водночас нещодавно ЗМІ поінформували, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс генерального прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку повідомили про підозру.
Фото: oask.gov.ua