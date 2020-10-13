Голова Окружного адмінсуду Вовк заявляє, що не є підозрюваним у справі НАБУ

Голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк заявив, що наразі він не є підозрюваним у кримінальному провадженні, яке розслідує Національне антикорупційне бюро.

Як передає Укрінформ, про це на сторінці у Фейсбук повідомив голова ОАСК Павло Вовк.

«Наразі я не є підозрюваним. Як я раніше і заявляв. Хронологія подій у повідомленні. Прошу всіх врахувати цей факт, а особливо представників ЗМІ», - зазначив Вовк.

Водночас на сайті суду оприлюднене повідомлення, в якому зазначається, що Київський апеляційний суд відмовив у апеляції прокурора на рішення Печерського районного суду міста Києва, яким було встановлено факт того, що голова ОАСК Вовк не є підозрюваним у справі, яку розслідує НАБУ.

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«Апеляція мотивувала це тим, що рішення набуло законної сили і не підлягає оскарженню, про що і було зазначено в самій ухвалі. Йдеться про рішення від 1 жовтня 2020 року, яким слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва зобов’язав компетентну посадову особу Офісу Генерального прокурора виключити з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про дату та час повідомлення про підозру Вовку Павлу Вячеславовичу в кримінальному провадженні № 42014100020000046 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 КК України», - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

21 липня у НАБУ повідомили, що у рамках кримінального провадження, по якому в ОАСК НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони наразі у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п’ятьом суддям суду.

Тоді ж НАБУ оголосило в розшук п’ятьох суддів ОАСК, серед яких голова ОАСК Павло Вовк, та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

12 серпня до Окружного адміністративного суду міста Києва знову направили підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс генпрокурора.

15 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.

17 серпня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Національне антикорупційне бюро не провело допит голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка 17 серпня, оскільки його захисники просили перенести допит на пів години пізніше, але самі прийшли раніше.

1 вересня ВРП повернула без розгляду генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення від правосуддя голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, судді ОАСК Володимира Келеберди, а також не погодилась на тимчасове відсторонення суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка.

Як повідомлялося, 5 жовтня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України викликало голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.

Водночас нещодавно ЗМІ поінформували, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс генерального прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку повідомили про підозру.