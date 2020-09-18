Антикорупційний суд продовжив термін розслідування у справі "плівок ОАСК"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 17 січня термін досудового розслідування у справі так званих "плівок ОАСК".

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

"Строки досудового розслідування продовжили ще до 6 місяців – тобто, до 17 січня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час судового засідання захисники подали клопотання про повернення вищезазначеного клопотання НАБУ та САП. Проте, суд їм відмовив.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) і Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя (ВРП) і створення штучних перешкод в їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в ОАСК НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати кільком своїм суддям повістки на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п'ятьом суддям суду.

Того ж дня НАБУ оголосило в розшук суддів ОАСК Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, а також членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Остапця і Миколу Сіроша.

12 серпня у САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс генпрокурора.

15 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до ВРП про тимчасове відсторонення з посад голови ОАСК Павла Вовка та його колег.

1 вересня ВРП повернула генеральному прокурору клопотання щодо відсторонення від здійснення правосуддя судді ОАСК Володимира Келеберди, а також не погодилась на тимчасове відсторонення суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка.