Вища рада правосуддя пояснила, чому не відсторонила суддів ОАСК

Підставою для рішення щодо повернення Генпрокурору без розгляду і відхилення клопотань про тимчасове відсторонення ряду суддів Окружного адміністративного суду міста Києва були численні порушення під час вручення підозр і необґрунтованість доказів.

Відповідне роз'яснення надала ВРП 9 вересня з приводу своїх рішень від 1 вересня, реагуючи на заяви НАБУ про те, що при розгляді цих клопотань ВРП знехтувала фактами слідства та проігнорувала надані прокуратурою матеріали на обґрунтування висунутих підозр, повідомляє Укрінформ.

"Підставою для повернення клопотань без розгляду та відмови у задоволенні клопотань слугували численні та грубі порушення процесуальних норм у процедурі вручення підозр, необґрунтованість доказів та недоведеність ризиків перешкоджання кримінальному провадженню з боку суддів", - заявили у ВРП.

У цьому контексті у ВРП наголосили на неприйнятності поширення інформації, "що порушує презумпцію невинуватості та має ознаки інформаційної кампанії, спрямованої на підрив авторитету судової влади".

"Органи державної влади, їх посадові особи повинні утримуватися від інформаційних та політичних кампаній, заяв та дій, що можуть вплинути на незалежність судової влади та підірвати авторитет правосуддя", - додали у ВРП.

Як повідомлялося, 1 вересня ВРП повернула без розгляду Генеральному прокурору клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддів ОАСК Вовка Павла, Келеберди Володимира, Огурцова Олексія, Погрібніченка Ігоря, а також відмовила у задоволенні клопотань про тимчасове відсторонення суддів ОАСК Аблова Євгенія і Качура Ігоря.

3 вересня громадські активісти влаштували під Офісом Президента акцію з вимогою ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва, судді якого фігурують у кримінальній справі Національного антикорупційного бюро.

Детективи НАБУ 17 липня провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації. Були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'ятьом суддям, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістку на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора не вручені підозри п'ятьом суддям суду.

Цього ж дня НАБУ оголосило в розшук суддів ОАСК Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрибніченка, Олексія Огурцова, а також членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Остапця і Миколу Сіроша.

12 серпня у САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс Генпрокурора.

15 серпня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення від посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.