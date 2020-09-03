НАБУ назвало надуманими причини, через які ВРП не відсторонила суддю Вовка

У Національному антикорупційному бюро України вважають надуманими причини, через які Вища рада правосуддя не відсторонила голову і суддів Окружного адміністративного суду Києва від здійснення правосуддя.

Як передає Укрінформ, відповідна заява опублікована на сторінці відомства у Фейсбук.

"ВРП знехтувала фактами слідства, ухваливши рішення на захист викритих на зловживаннях суддів ОАСК. Аргументи, які ВРП використала, ставши на захист суддів ОАСК, на думку НАБУ, є надуманими і можуть свідчити про наявність зв’язків з фігурантами опублікованих Національним бюро аудіозаписів - доказів у кримінальному провадженні", - йдеться у заяві.

Зазначається, що 17 липня детективи НАБУ та прокурори САП, з огляду на відсутність голови та суддів ОАСК за місцем роботи та проживання, вручили повідомлення про підозру за місцем роботи (керівнику апарату ОАСК), і направили рекомендованими відправленнями поштовим зв’язком за встановленими місцями реєстрації та проживання суддів.

У подальшому, незважаючи на численні повідомлення про виклики, підозрювані судді ОАСК ухилялися від особистого отримання будь-яких повідомлень, продовжували відпустки та переховувалися від органу досудового розслідування. І лише після оголошення їх у розшук з’явилися на робочих місцях та заявили про свою присутність. Після цього їм особисто повторно вручили відповідні повідомлення про підозру. Документи, які підтверджують цей факт, - з-поміж матеріалів, наданих до ВРП.

Натомість ВРП, як зазначили в Антикорупційному бюро, проігнорувала ці очевидні факти, заявивши про відсутність доказів належного вручення підозр чотирьом суддям ОАСК.

При цьому всупереч своїй же позиції Вища рада правосуддя визнала належним вручення повідомлення про підозру одному із суддів, хоча він отримав таке повідомлення в аналогічний спосіб, як і інші судді ОАСК, які переховувалися від слідства, вказують у бюро.

У НАБУ вважають, що відмовляючи у задоволенні клопотань щодо двох суддів нібито у зв’язку із відсутністю належного обґрунтування висунутих їм підозр, ВРП свідомо проігнорувала наявність у матеріалах клопотання ухвали слідчого судді ВАКС про дозвіл на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, одержаних під час розслідування іншого кримінального провадження. Цей дозвіл отримано після повідомлення суддям ОАСК та іншим особам про підозру.

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У заяві йдеться, що під час досудового розслідування детективи НАБУ виявили інформацію про можливий зв’язок між підозрюваними суддями ОАСК та членами ВРП, які розглядали клопотання про їхнє відсторонення. Тож заради ухвалення об’єктивного рішення прокурори поставили питання про відсторонення цих осіб від розгляду питання, надавши відповідні розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій. Однак ВРП до уваги ці обставини не взяла, заявили в НАБУ, додавши, що Вища рада правосуддя також опублікувала на офіційному сайті неправдиву інформацію щодо нібито ненадання відповідних матеріалів.

Відмова ВРП відсторонити суддів Окружного адміністративного суду Києва, підозрюваних у захопленні державної влади, від здійснення правосуддя на час розслідування їхніх зловживань, свідчить про небажання очищувати судову систему, вважають у НАБУ.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати кільком своїм суддям повістки на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п'ятьом суддям суду.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук суддів ОАСК Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, а також членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Остапця і Миколу Сіроша.

12 серпня у САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс Генпрокурора.

15 серпня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.

1 вересня ВРП повернула генеральному прокурору клопотання щодо відсторонення від здійснення правосуддя судді ОАСК Володимира Келеберди, а також не погодилась на тимчасове відсторонення суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка.