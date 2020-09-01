ВРП повернула Венедіктовій клопотання про відсторонення судді Вовка

Вища рада правосуддя вирішила повернути без розгляду генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення від правосуддя голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалено на засіданні у вівторок, 1 вересня, повідомляється на сайті Вищої ради правосуддя.

«Вища рада правосуддя ухвалила рішення повернути без розгляду генеральному прокурору Венедіктовій Ірині Валентинівні клопотання про тимчасове відсторонення голови Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла Вячеславовича у зв'язку з тим, що долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять доказів належного вручення повідомлення судді про підозру і, відповідно, суддя не набув статусу підозрюваного», - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістку на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п'ятьом суддям суду.

У цей же день Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук суддів ОАСК Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрибніченка, Олексія Огурцова, а також членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Остапця і Миколу Сіроша.

12 серпня у САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс Генпрокурора.

15 серпня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.