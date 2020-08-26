Верховний суд не передав ВАКС справу щодо ”плівок Вовка”
Як передає Укрінформ, про це повідомля Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро.
"Судді Верховного суду Олександр Ємець (головуючий), Наталія Білик і Валентина Щепоткіна не передали до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду справу про визначення підслідності у справі плівок ОАСКу", - йдеться у повідомленні.
У РГК вважають, що ВС мав передати справу про вирішення підслідності до апеляції ВАКС, оскільки всі скарги і клопотання у справах НАБУ і САП розглядаються виключно у ВАКС.
Водночас судді ВС повернули подання назад до Апеляційного суду Києва.
Члени РГК наголошують, що рішення ВС створює загрозу для подальшого об'єктивного і неупередженого розслідування цієї справи. Крім того, воно може створити небезпечний прецедент для інших справ, коли підозрювані чи їхні захисники будуть намагатися оскаржувати підслідність справ НАБУ у звичайних судах, намагаючись таким чином уникнути розгляду у ВАКС в порушення норм КПК.
Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.
За даними НАБУ, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.
За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.
21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.
Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістку на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.
11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п'ятьом суддям суду.
В цей же день Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук суддів ОАСК Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрибніченка, Олексія Огурцова, а також членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Остапця і Миколу Сіроша.
12 серпня у САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс Генпрокурора.
15 серпня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.