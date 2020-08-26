Верховний суд не передав ВАКС справу щодо ”плівок Вовка”

Верховний суд не передав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду справу про визначення підслідності провадження щодо суддів Окружного адмінсуду Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомля Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро.

"Судді Верховного суду Олександр Ємець (головуючий), Наталія Білик і Валентина Щепоткіна не передали до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду справу про визначення підслідності у справі плівок ОАСКу", - йдеться у повідомленні.

У РГК вважають, що ВС мав передати справу про вирішення підслідності до апеляції ВАКС, оскільки всі скарги і клопотання у справах НАБУ і САП розглядаються виключно у ВАКС.

Водночас судді ВС повернули подання назад до Апеляційного суду Києва.

Члени РГК наголошують, що рішення ВС створює загрозу для подальшого об'єктивного і неупередженого розслідування цієї справи. Крім того, воно може створити небезпечний прецедент для інших справ, коли підозрювані чи їхні захисники будуть намагатися оскаржувати підслідність справ НАБУ у звичайних судах, намагаючись таким чином уникнути розгляду у ВАКС в порушення норм КПК.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістку на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п'ятьом суддям суду.

В цей же день Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук суддів ОАСК Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрибніченка, Олексія Огурцова, а також членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Остапця і Миколу Сіроша.

12 серпня у САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс Генпрокурора.

15 серпня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.