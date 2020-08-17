Допит судді Вовка зірвався через дії його адвокатів - НАБУ
Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час пресконференції в Укрінформі, передає кореспондент агентства.
"Дійсно, сьогодні пан Вовк приходив на допит, сторона захисту попросила перенести на пів години, але прийшли раніше. І через 5 хвилин одразу пішли. І про це, відповідно, написали у Фейсбуці", - зазначив він.
За словами Ситника, як тільки суддів ОАСК – фігурантів кримінальної справи - було оголошено в розшук, "відразу всі, крім одного фігуранта, з'явились і сказали, що не на роботі - хоча перед цим їх не було ні за місцем роботи, ні за місцем проживання".
"Наскільки я знаю, на завтра він (Павло Вовк – ред.) запрошений... Я думаю, що процесуальна поведінка буде належним чином здійснюватись", - додав директор НАБУ.
Як повідомлялося, вранці 17 серпня оголошений у розшук голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив у Фейсбук, що прийшов на допит до НАБУ в зазначений у повістці час, але нікого не застав на місці й через 40 хвилин очікування пішов.
Детективи НАБУ 17 липня провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.
За даними Антикорупційного бюро, було оголошено підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.
За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їх роботі.
21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді Києва НАБУ проводило обшуки, на допит у НАБУ викликали 10 підозрюваних осіб.
Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.
11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора неврученні підозри п'ятьом суддям суду.
Того ж дня НАБУ оголосило в розшук п'ятьох суддів Окружного адміністративного суду Києва, серед яких і голову ОАСК Вовка, а також двох ексчленів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
12 серпня Вовк написав у соцмережі, що не ховається від НАБУ і готовий прийти на допит.
Своєю чергою в САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули до Офісу генпрокурора. Пізніше Вовк заявив, що отримав повістку Національного бюро розслідувань на допит 17-18 серпня.