Допит судді Вовка зірвався через дії його адвокатів - НАБУ

Національне антикорупційне бюро не провело допит голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка 17 серпня, оскільки його захисники просили перенести допит на пів години пізніше, але самі прийшли раніше.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час пресконференції в Укрінформі, передає кореспондент агентства.

"Дійсно, сьогодні пан Вовк приходив на допит, сторона захисту попросила перенести на пів години, але прийшли раніше. І через 5 хвилин одразу пішли. І про це, відповідно, написали у Фейсбуці", - зазначив він.

За словами Ситника, як тільки суддів ОАСК – фігурантів кримінальної справи - було оголошено в розшук, "відразу всі, крім одного фігуранта, з'явились і сказали, що не на роботі - хоча перед цим їх не було ні за місцем роботи, ні за місцем проживання".

"Наскільки я знаю, на завтра він (Павло Вовк – ред.) запрошений... Я думаю, що процесуальна поведінка буде належним чином здійснюватись", - додав директор НАБУ.

Як повідомлялося, вранці 17 серпня оголошений у розшук голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив у Фейсбук, що прийшов на допит до НАБУ в зазначений у повістці час, але нікого не застав на місці й через 40 хвилин очікування пішов.

Детективи НАБУ 17 липня провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, було оголошено підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді Києва НАБУ проводило обшуки, на допит у НАБУ викликали 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора неврученні підозри п'ятьом суддям суду.

Того ж дня НАБУ оголосило в розшук п'ятьох суддів Окружного адміністративного суду Києва, серед яких і голову ОАСК Вовка, а також двох ексчленів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

12 серпня Вовк написав у соцмережі, що не ховається від НАБУ і готовий прийти на допит.

Своєю чергою в САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули до Офісу генпрокурора. Пізніше Вовк заявив, що отримав повістку Національного бюро розслідувань на допит 17-18 серпня.