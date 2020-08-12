До Окружного адмінсуду знову направили підозри суддям - САП

До Окружного адміністративного суду міста Києва знову направили підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс генпрокурора.

Про це інформує пресслужба САП у фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Окружний адміністративний суд м. Києва поштовим відправленням повернув підозри суддям Окружного адміністративного суду м. Києва, вручені у спосіб, передбачений КПК України. КПК України не передбачено права адміністрації за місцем роботи особи підозрюваного повертати відповідні повістки або іншим чином ухилятися від їх вручення (передачі) таким особам, залишати їх без виконання тощо. Враховуючи вищевикладене, підозри 7 серпня повернуто поштовим відправленням керівнику апарату ОАСК”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручає в день його складення слідчий або прокурор, а якщо це неможливо, воно вручається у спосіб, передбачений КПК.

За ч. 3 ст. 111 КПК повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у порядку, передбаченому главою 11 КПК, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Водночас у САП інформують, що, згідно із ч. 2 ст. 135 ККУ (глава 11 КПК), у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Зазначається, що відповідно до ч. 1 ст. 136 КПК, належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

“Враховуючи те, що повідомлення про підозри суддям ОАСК вручені з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 136, 278 КПК України, твердження про їх вручення з порушенням вимог ст. ст. 276-278 КПК України є безпідставними”, - наголошують у САП.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

21 липня у НАБУ повідомили, що у рамках кримінального провадження, по якому в ОАСК НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони наразі у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п’ятьом суддям суду.

Тоді ж НАБУ оголосило в розшук п’ятьох суддів ОАСК, серед яких і голова ОАСК Павло Вовк, та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.